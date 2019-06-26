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Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на июль

10:43, 26.06.2019
Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на июль
Фото: pixabay.com

Администрация Казани представила полный график отключения горячей воды на июль в жилых домах, которые присоединены к сетям АО «Татэнерго».

Отключения являются плановыми и связаны с проведением ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей. Полный список домов, где ожидается отсутствие воды, размещен на сайте мэрии.

Там же находится график опрессовок и ремонта сетей «Казэнерго» на 2019 год.

Напомним, с 7 мая в Казани завершился отопительный сезон. В настоящее время коммунальщики готовятся к следующему отопительному периоду. Сезон отключения горячей воды стартовал в городе с 13 мая.

Общество Татарстан
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