Сегодня суд рассмотрит иск подрядчика «Салават купере» к Госжилфонду РТ на 118 млн рублей

Сегодня в Арбитражном суде Республики Татарстан состоится заседание по иску ООО «Строительная фирма «Ак таш» (один из подрядчиков строительства домов в ЖК «Салават купере) к Госжилфонду при президенте РТ. Это следует из картотеки арбитража.



Сумма исковых требований составляет 118 млн рублей. Исковое заявление поступило еще в конце мая этого года. Еще одним ответчиком по иску выступает ООО «Строительная компания «ГлавИнвестПроектСтрой». В качестве третьего лица по делу привлечено ООО «ЭлитСтройМонтаж», сказано в материалах арбитража.

Ранее «Тимер Банк» в суде требовал от Госжилфонда вернуть 231 млн рублей за «свеевского подрядчика» — компанию «РегионМонолитСпецСтрой». По информации кредитной организации, фонд поручился по кредиту застройщика.

