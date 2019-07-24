В Уфе пройдет прощание с экс-руководителем Business FM Уфа Сергеем Анацким

Церемония прощания с экс-руководителем радиостанции Business FM Уфы Сергеем Анацким пройдет сегодня в столице Башкирии.

Траурные мероприятия начнутся на Южном кладбище. Поминки по Анацкому состоятся с 12 до 13 часов, сообщила «Реальному времени» дочь покойного.

Напомним, Сергей Анацкий умер на 48-м году жизни после продолжительной болезни. В последнее время боролся с раком. Он возглавлял радиостанцию Business FM Уфа с 2008 по 2016 годы.

Кроме того, Анацкий некоторое время занимал пост директора «Европы Плюс Уфа» и занимался продвижением творчества певицы Земфиры.