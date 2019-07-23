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Скончался экс-руководитель Business FM Уфа и бывший продюсер Земфиры Сергей Анацкий

10:35, 23.07.2019
Скончался экс-руководитель Business FM Уфа и бывший продюсер Земфиры Сергей Анацкий
Фото: скриншот facebook.com

В Уфе на 49 году жизни скончался экс-руководитель радиостанции Business FM Уфа Сергей Анацкий. Об этом сообщил источник «Реального времени».

Сергей Анацкий умер после продолжительной болезни. В последнее время он боролся с раком.

Сергей Анацкий возглавлял радиостанцию Business FM Уфа с 2008 по 2016 годы. Кроме того, Анацкий некоторое время занимал пост директора «Европы Плюс Уфа» и занимался продвижением творчества певицы Земфиры.

Ранее на 58-м году жизни скончался директор казанского филиала «Газпром-медиа радио» Борис Мазин.

ТехнологииМедиа Башкортостан
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