Renault выпустил версию пляжного кабриолета Renault 4 с электроприводом

Автопроизводитель Renault создал электромобиль на базе редкой модификации модели Renault 4 для посвященного этому автомобилю 4L International. Этот прототип получил название e-Plein Air.

Разработкой концепта занимались Renault Classic и Renault Design, а также мастерская Melun Retro Design. Дизайнеры закрыли решетку радиатора белым пластиком, а вместо заднего сиденья установили аккумулятор. Сверху в багажном отсеке была закреплена плетеная корзина.

В качестве силовой установки использовали электромотор от модели Renault Twizy, передает drivingelectric.com.

Компактный городской Renault 4 производили с 1961 по 1994 год и он стал самым продаваемым автомобилем Франции. Пляжный кабриолет был выпущен как модификация ограниченного тиража в 600 экземпляров.