Итоги дня: пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае, признание КЗСК банкротом, право на надбавки к пенсии

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 23 июля.



В ночь с понедельника на вторник в палаточном лагере в Хабаровском крае произошел пожар. Губернатор региона Сергей Фургал заявил, что лагерь работал без лицензии. По последним данным, в результате пожара погибли четыре ребенка. 24 июля в регионе будет объявлен трехдневный траур по погибшим.

Сегодня Арбитражный суд Республики Татарстан признал ОАО «Казанский завод синтетического каучука» несостоятельным (банкротом). В отношении КЗСК введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим назначена Ольга Рушицкая, которая ранее занимала должность внешнего управляющего.



Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, чтобы вернуть отдельным категориям работников на селе со стажем свыше 30 лет право на надбавку к пенсии.

В Госдуму на рассмотрение поступил законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты по номеру телефона.



Международный валютный фонд ухудшил оценку роста экономики России на 2019 год до 1,2% с ранее ожидавшихся 1,6%.



Представители объединения «Крановщики Казани» разослали письма с требованиями в строительные компании. Так, в тексте письма говорится о требовании установить оплату труда машинистов на уровне не ниже 500 рублей в час после выплаты всех налогов. Также они требуют оплаты суточных и командировочных в соответствии с требованиями ТК РФ.

В Казани начали строить первые четыре станции второй линии метро — «Улица Ю. Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова».

