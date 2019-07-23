Путин поручил вернуть отдельным категориям пенсионеров право на надбавки к пенсии

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, чтобы вернуть отдельным категориям работников на селе со стажем свыше 30 лет право на надбавку к пенсии.

В список работников, для которых устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности, президент РФ поручил включить «некоторые профессии, должности, специальные лица, проработавшие не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве».

Правительству РФ также поручено в случае необходимости внести соответствующие изменения в законодательство РФ, передает пресс-служба Кремля.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка профессий сельских тружеников, которые смогут получать 25-процентную надбавку к пенсии.

