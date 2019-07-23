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Члены Совфеда предложили определять пользователей электронной почты по номеру телефона

12:34, 23.07.2019
Члены Совфеда предложили определять пользователей электронной почты по номеру телефона
Фото: pixabay.com

В Госдуму на рассмотрение поступил законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты по номеру телефона.

Авторы инициативы — члены Совета Федерации Андрей Клишас, Александр Башкин, Людмила Бокова, Александр Карлин. Другое предложение касается обязанности почтовых сервисов ограничивать передачу писем с информацией, которая запрещена в России, в течение суток после получения требования от властей.

«Принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты», — указано в пояснительной записке. Информация о законопроекте находится в системе обеспечения законодательной деятельности.

Сенаторы Клишас и Бокова выступали авторами закона об изоляции Рунета, принятого в 2019 году.

Напомним, ранее Минкомсвязи перечислило три угрозы, из-за которых Россия может быть отключена от мирового интернета.

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