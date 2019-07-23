Прогноз по экономике России от МВФ резко ухудшился

Международный валютный фонд ухудшил оценку роста экономики России на 2019 год до 1,2% с ранее ожидавшихся 1,6%.

Причина — слабые темпы роста в первом квартале. Об этом говорится в июльском обзоре мировой экономики МВФ. Вместе с тем в следующем году фонд ожидает увеличения российского ВВП на 1,9%, что на 0,2 процентного пункта лучше апрельского прогноза. Кроме того, МВФ ожидает повышения глобального ВВП на 3,2% уже в этом году.

Напомним, ранее МВФ прогнозировал сохранение темпа роста ВВП России на уровне 1,4% в 2019 году.