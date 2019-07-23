Сгоревший палаточный лагерь в Хабаровском крае работал без разрешения

Палаточный лагерь на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, где произошел пожар, работал без лицензии. Об этом заявил губернатор региона Сергей Фургал.

По его словам, лагерь был частным, и «никто и не знал, что он есть». Он распорядился проверить комиссию, которая изучала работу базы отдыха, а также изъять все протоколы для расследования дела, пишет ТАСС.

Предварительно, пожар мог возникнуть после того, как ребенок положил полотенце на обогреватель.

Напомним, инцидент случился поздно вечером в понедельник, 22 июля. В результате пожара погиб один ребенок, четверо пострадали. По предварительным данным, сгорело 20 палаток, еще 6 пострадали от огня. Всего в палаточном лагере находилось 189 детей.