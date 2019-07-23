В Удмуртии зафиксировали массовую гибель пчел на 49 пасеках

Массовая гибель пчел зафиксирована на 49 пасеках в восьми районах Удмуртии. Об этом сообщила заместитель начальника главного управления ветеринарии республики Ирина Крылова на совещании с пчеловодами.



По словам Ирины Крыловой, в главное управление ветеринарии Удмуртской Республики поступило 57 обращений от пчеловодов по факту гибели пчел. Она также уточнила, что всего в республике зарегистрировано 1897 пасек.

«Предварительный диагноз — отравление пчел химическими веществами, используемыми для обработки растений. Он был поставлен ветеринарными специалистами непосредственно в районах», — цитирует Крылову «Интерфакс».



Замначальника главного управления ветеринарии республики также сообщила о начале административного расследования по фактам несвоевременного уведомления владельцев пасек об обработке посевов ядохимикатами. Возбуждено административное дело в отношении неопределенного круга лиц.



Ранее в Россельхознадзоре заявили, что массовая гибель пчел в регионах России связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработке полей.

