Россельхознадзор назвал свою версию причины массовой гибели пчел в Татарстане и других регионах

Массовая гибель пчел, по версии Россельхознадзора, связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработке полей.



«Анализ ситуации показывает, что из года в год ситуация с массовой гибелью пчел ухудшается. Причиной тому, на взгляд службы, является тот факт, что последние 8 лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов», — сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано

На данный момент наличие пестицидов и агрохимикатов в реализуемой плодово-овощной продукции контролирует Роспотребнадзор, пишет RNS.

«Объективно, назвать такой процесс контролем невозможно, так как это больше похоже на констатацию факта присутствия превышенного количества пестицидов и агрохимикатов в итоговом продукте. При обнаружении небезопасных партий Роспотребнадзор просто физически не успевает снять товар с реализации», — отмечает представитель ведомства.

Ранее эксперты назвали наиболее вероятную причину массовой гибели пчел в Татарстане и еще пяти соседних регионах. Как сообщили «Реальному времени» в Управлении аквакультуры и пчеловодства РТ, мор спровоцировали фермеры, выращивающие рапс, обработав поля смертельными для пчел ядохимикатами. О том, какие районы охвачены «эпидемией», сколько пчелосемей погибло и как чиновники планируют спасать ситуацию, — в нашем материале.