В Башкирии ищут водителя, сбившего насмерть пешехода

Сегодня примерно в час ночи в Кармаскалинском районе водитель сбил 29-летнего мужчину и скрылся с места ДТП.

Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Авария произошла на 1 км автодороги Улукулево — Кабаково — Суык Чишма, заезд в деревню Ибрагимово. Госавтоинспекция Башкирии обращается к очевидцам с просьбой сообщить любую информацию по данному факту в полицию, сообщается в блоге главного госавтоинспектора Башкирии.

Напомним, ранее Верховный суд Башкирии утвердил обвинительный приговор 31-летнему мужчине, устроившему смертельное ДТП.

