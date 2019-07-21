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В Башкирии ищут водителя, сбившего насмерть пешехода

09:44, 21.07.2019
В Башкирии ищут водителя, сбившего насмерть пешехода
Фото: gibdd102.ru

Сегодня примерно в час ночи в Кармаскалинском районе водитель сбил 29-летнего мужчину и скрылся с места ДТП.

Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Авария произошла на 1 км автодороги Улукулево — Кабаково — Суык Чишма, заезд в деревню Ибрагимово. Госавтоинспекция Башкирии обращается к очевидцам с просьбой сообщить любую информацию по данному факту в полицию, сообщается в блоге главного госавтоинспектора Башкирии.

Напомним, ранее Верховный суд Башкирии утвердил обвинительный приговор 31-летнему мужчине, устроившему смертельное ДТП.

Происшествия Башкортостан
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