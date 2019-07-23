«Газпром» вновь обошел Сбербанк по капитализации

Сегодня в результате роста стоимости акций «Газпром» опередил Сбербанк и вновь стал лидером по капитализации на российском фондовом рынке. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.



Стоимость обыкновенных акций «Газпрома», по данным биржи, превысила отметку в 218 рублей, а капитализация достигла 5,17 трлн рублей.



У Сбербанка на Мосбирже торгуются обыкновенные и привилегированные акции. Котировки и тех, и других бумаг банка с утра падали примерно на 0,3%. В результате капитализация банка снизилась до 5,16 трлн рублей.



Напомним, что в мае 2019 года капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн рублей впервые за 8 лет.

