Капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн рублей впервые за восемь лет

Рыночная капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн рублей впервые с июля 2011 года.

По данным «Московской биржи», на 14.40 по мск акции «Газпрома» выросли до 211,5 рубля (+1,6%). Объем торгов превысил 5,162 млрд рублей.

В результате капитализация компании выросла до 5,012 трлн рублей, приблизившись к лидеру по капитализации Сбербанку (5,229 трлн рублей), пишет «Интерфакс».

Напомним, 14 мая капитализация «Газпрома» на Московской бирже составила 4,49 трлн рублей. По этому показателю компания обошла «Роснефть» (4,46 трлн рублей) и вышла на второе место в России. В тот момент«Газпром» по капитализации в России уступал только Сбербанку (5,13 трлн рублей).

Стоимость акций компании выросла после информации о том, что правление «Газпрома» предложило новый размер дивидендов за 2018 год в размере 16,61 рубля на акцию.