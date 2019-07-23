Таксиста из Казани убили по дороге в Ижевск

Следственный комитет раскрыл исчезновение 25-летнего таксиста из Казани, выехавшего в Ижевск 20 июля.

По данным СК, трое жителей столицы Удмуртии решили убить водителя такси и завладеть его автомобилем. С этой целью они прибыли в Казань. На парковке около аквапарка «Ривьера» они нашли водителя, который согласился доставить их в Ижевск.

Во время поездки преступники задушили мужчину заранее взятым из дома кабелем, после чего закопали его возле лесопосадки и перегнали в Ижевск автомобиль «Лада Гранта», сообщили в СУ СКР по Удмуртии.

Злоумышленники были задержаны. В настоящее время избирается мера пресечения для обвиняемых.

Напомним, согласно ВЦИОМ, 79% россиян считают такси безопасным видом транспорта. Главными критериями респонденты назвали соблюдение водителем ПДД, аккуратную манеру езды и техническую исправность автомобиля.