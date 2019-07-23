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Таксиста из Казани убили по дороге в Ижевск

11:03, 23.07.2019
Таксиста из Казани убили по дороге в Ижевск
Фото: pixabay.com

Следственный комитет раскрыл исчезновение 25-летнего таксиста из Казани, выехавшего в Ижевск 20 июля.

По данным СК, трое жителей столицы Удмуртии решили убить водителя такси и завладеть его автомобилем. С этой целью они прибыли в Казань. На парковке около аквапарка «Ривьера» они нашли водителя, который согласился доставить их в Ижевск.

Во время поездки преступники задушили мужчину заранее взятым из дома кабелем, после чего закопали его возле лесопосадки и перегнали в Ижевск автомобиль «Лада Гранта», сообщили в СУ СКР по Удмуртии.

Злоумышленники были задержаны. В настоящее время избирается мера пресечения для обвиняемых.

Напомним, согласно ВЦИОМ, 79% россиян считают такси безопасным видом транспорта. Главными критериями респонденты назвали соблюдение водителем ПДД, аккуратную манеру езды и техническую исправность автомобиля.

Происшествия УдмуртияТатарстан
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