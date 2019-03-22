ВЦИОМ: 79% россиян считают такси безопасным видом транспорта

Большинство жителей России (79%) считают, что такси является безопасным видом транспорта. Данные публикует ВЦИОМ.

Опрос показал, что главными критериями безопасности респонденты назвали соблюдение водителем Правил дорожного движения (66%), аккуратную манеру езды (62%) и техническую исправность автомобиля (59%).

Опасным такси считают 17% россиян, 2% из которых назвали езду на такси очень опасной, пишет «Интерфакс» со ссылкой на исследование.

Кроме того, за последние 5 лет почти половина (46%) респондентов стали ездить на такси по городу. 61% назвали цену на такси приемлемой, 28% полагают, что цена завышена.

77% россиян считают, что в их городе достаточное количество работающих такси, 16% полагают, что их слишком много. 6% участников опроса отметили малое количество такси в городе.

Опрос, приуроченный к Международному дню таксиста, был проведен 18 — 19 марта среди 800 респондентов старше от 18 лет, в том числе среди пассажиров такси в городах-миллионниках.

Напомним, ранее сообщалось, что 88% россиян положительно оценивают решение о воссоединении с Крымом.