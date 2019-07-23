Экс-менеджер турфирмы из Набережных Челнов обвиняется в 38 эпизодах мошенничества
В Набережных Челнах вынесут приговор бывшему менеджеру турфирмы «Роза Тур» по факту мошенничества в крупном размере.
По версии следствия, в период с декабря 2017 года по сентябрь 2018 года женщина, действуя под брендом агентства, присвоила деньги клиентов. Она составляла договоры поручения, согласно которым должна была забронировать и оплатить авиабилеты и номера в отелях в Турции, Греции и Доминикане, но не делала этого.
Всего работник турфирмы обвиняется в 38 эпизодах мошенничества, по делу проходят 63 потерпевших с различных районов Татарстана. Ущерб составляет порядка 5 млн рублей, сообщают «Вести КАМАЗа».
Свою вину женщина признает лишь частично и ущерб обманутым клиентам не возмещает.
Приговор по делу будет вынесен 30 июля.
Напомним, ранее в РСТ не исключили новых банкротств российских туроператоров в 2019 году. По прогнозам, закрываться будут небольшие турфирмы.Общество Татарстан
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