Экс-менеджер турфирмы из Набережных Челнов обвиняется в 38 эпизодах мошенничества

В Набережных Челнах вынесут приговор бывшему менеджеру турфирмы «Роза Тур» по факту мошенничества в крупном размере.

По версии следствия, в период с декабря 2017 года по сентябрь 2018 года женщина, действуя под брендом агентства, присвоила деньги клиентов. Она составляла договоры поручения, согласно которым должна была забронировать и оплатить авиабилеты и номера в отелях в Турции, Греции и Доминикане, но не делала этого.

Всего работник турфирмы обвиняется в 38 эпизодах мошенничества, по делу проходят 63 потерпевших с различных районов Татарстана. Ущерб составляет порядка 5 млн рублей, сообщают «Вести КАМАЗа».

Свою вину женщина признает лишь частично и ущерб обманутым клиентам не возмещает.

Приговор по делу будет вынесен 30 июля.

Напомним, ранее в РСТ не исключили новых банкротств российских туроператоров в 2019 году. По прогнозам, закрываться будут небольшие турфирмы.