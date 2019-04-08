В РСТ не исключили новых банкротств российских туроператоров в 2019 году

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комиссии РСПП по туриндустрии Сергей Шпилько заявил, что в этом году может продолжиться череда банкротств российских туроператоров.

По его словам, если банкротства и будут, то скорее всего среди небольших туркомпаний. Шпилько считает, что в этом случае их уход с рынка будет тихим и затронет лишь небольшое число потребителей, передает ТАСС.

Напомним, что в прошлом году российский туристический рынок покинули сразу несколько компаний, включая старейшую российскую турфирму «Натали Турс» и оператора по Китаю «Жемчужная река».