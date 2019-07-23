АСВ увеличило процент выплат кредиторам «ИнтехБанка»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «ИнтехБанка» сообщило об увеличении процента удовлетворения требований кредиторов первой очереди, включенных в реестр требований кредиторов с 18,60% до 20,35% суммы установленных требований.



В сообщении АСВ сказано, что увеличение процента достигнуто за счет поступления в конкурсную массу банка средств, полученных в результате исковой работы по взысканию ссудной задолженности с должников кредитной организации.

«На расчеты с кредиторами первой очереди будет направлено 254,25 млн рублей» — уточнили в АСВ.

Ранее АСВ отчиталось о ходе конкурсного производства в «ИнтехБанке». На 1 июня 2019 года агентство подало в различные суды 789 исков на общую сумму в 40,43 млрд рублей.

