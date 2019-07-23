Синоптики Татарстана вновь ожидают грозу и до +25°С

Сегодня, 23 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Метеорологи прогнозируют дожди по всей республике, в отдельных районах возможна гроза.

Ветер северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-18 м/с, говорится на сайте Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха достигнет от +20°С до +25°С. В Казани термометр покажет 22-24 градуса тепла. В Набережных Челнах температура составит от +20°С до +25°С.