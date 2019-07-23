Сегодня Госдума обсудит продление дачной амнистии

На сегодняшнем заседании депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении законопроект о продлении так называемой дачной амнистии. Изначально действие упрощенной схемы регистрации собственности предлагалось продлить до 1 марта 2020 года.

После год был изменен на 2022-й. Однако среди предложенных к проекту поправок есть и сокращение этого срока на 1 год.

Дачная амнистия действовала на протяжении почти 13 лет и завершилась 1 марта, за это время миллионы россиян успели зарегистрировать в упрощенном порядке права на объекты недвижимости на своем участке — жилые и садовые дома, дачи, бани и гаражи.

Документом предлагается сделать бессрочной норму о возможности установления субъектами РФ предельных максимальных цен кадастровых работ (ее действие истекало 1 марта 2020 года). Также законопроект продлевает до 1 марта 2022 года для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) срок льготного бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в публичной собственности (эта норма должна была окончить действие 31 декабря 2020 года).

Напомним, что правительство внесло в Госдуму РФ собственный вариант законопроекта о продлении «дачной амнистии». В нем срок действия схемы был указан до 2020 года.



