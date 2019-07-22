Следком Татарстана по факту гибели 10-летнего мальчика возбудил уголовное дело

Вечером 20 июля поступило сообщение о том, что в Аксубаевском районе Татарстана при разборе заброшенного здания железобетонная балка насмерть придавила 10-летнего мальчика. На территорию заброшенной мельницы он пришел вместе с дедушкой и двумя другими родственниками.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело (причинение смерти по неосторожности), сообщает СУ СК РФ по РТ. По версии следствия, дедушка и двое родственников мальчика взяли его на мельницу набрать кирпичи, чтобы поднять фундамент своего дома. Пока мужчины собирали кирпичи, ребенок играл у постройки. Ему сделали замечание, но мальчик не послушался. Неожиданно на него обрушилась бетонная перемычка весом около тонны. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Напомним, ранее о гибели ребенка уже сообщало ГУ МЧС РФ по РТ.

