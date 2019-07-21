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В Татарстане железобетонная балка насмерть придавила 11-летнего мальчика

06:13, 21.07.2019
В Татарстане железобетонная балка насмерть придавила 11-летнего мальчика
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Накануне в 20.13 поступило сообщение о том, что при разборе заброшенного здания фермы в селе Старый Татарский Адам Аксубаевского района Татарстана упала стена, которая придавила ребенка, он признаков жизни не подает.

На месте было установлено, что на 11-летнего мальчика упала железобетонная перемычка, очевидцы извлекли тело самостоятельно. Выяснилось, что ребёнок приехал в гости к дедушке. Рядом в момент обрушения находился дядя мальчика. Взрослые разбирали здание и складывали кирпичи, ребенок находился рядом у здания, сообщает ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Ранее сообщалось, что 19 июля в Актанышском районе погиб 7-летний ребенок. Мальчик упал с обрыва в озеро и утонул.

Происшествия Татарстан
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