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Минниханов ушел в краткосрочный отпуск

11:09, 25.03.2019 1
Минниханов ушел в краткосрочный отпуск
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов отправился в краткосрочный отпуск.

Руководитель региона будет отдыхать с 25 по 29 марта. По плану у Минниханова на ближайшее воскресенье значится рабочий визит в Бахрейн, сообщили в пресс-службе президента РТ.

Временно исполнять обязанности главы республики будет премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Напомним, ранее Минниханов в Марселе обсудил возможное сотрудничество Airbus Helicopters с КВЗ.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 25 марта
    Рабочий визит по счастливому стечению обстоятельств совпадает о времени с гонкой Формулы 1 - Гран-При Бахрейна. Повезло!)
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