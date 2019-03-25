Минниханов ушел в краткосрочный отпуск
Президент Татарстана Рустам Минниханов отправился в краткосрочный отпуск.
Руководитель региона будет отдыхать с 25 по 29 марта. По плану у Минниханова на ближайшее воскресенье значится рабочий визит в Бахрейн, сообщили в пресс-службе президента РТ.
Временно исполнять обязанности главы республики будет премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Напомним, ранее Минниханов в Марселе обсудил возможное сотрудничество Airbus Helicopters с КВЗ.ОбществоВласть Татарстан
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