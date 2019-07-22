В Башкирии по подозрению в превышении полномочий взяли под стражу сотрудника МЧС

Начальника Белорецкого межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по РБ заключили под стражу.

Его подозревают в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По версии следствия, в мае 2016 года чиновник обратился к председателю добровольной пожарной охраны с предложением передавать ему часть денег, получаемых за обслуживание систем пожаротушения в бюджетных учреждениях Белорецка. За это он пообещал покровительство деятельности добровольной пожарной охраны и отсутствие проблем с проверками по соблюдению требований пожарной безопасности.

Председатель организации отказался. Важно отметить, что добровольная пожарная охрана и структура МЧС находились в одном помещении. В ответ на это чиновник дал указание своим подчиненным не пускать работников добровольной пожарной охраны. В результате организации пришлось переехать в другое место.

Из-за незаконного ограничения деятельности и необоснованного вмешательства в работу в январе этого года общественная организация прекратила свою деятельность, сообщает СУ СК РФ по РБ.

Напомним, ранее Следственный комитет России опубликовал видео задержания сотрудника МЧС по Забайкальскому краю. Замначальника третьего отряда Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю Иван Пименов был задержан во время совещания у и. о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова.

