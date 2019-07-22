ФСБ задержала сотрудника МЧС во время совещания в мэрии Читы

Замначальника третьего отряда Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю Иван Пименов был задержан во время совещания у и. о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова.

Майора МЧС подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. При этом он проходит по делу совместно с другими лицами, имена которых не раскрываются, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В настоящее время идут обыски в кабинете Пименова. Официальных комментариев от силовых ведомств на данный момент нет.

Напомним, ранее Интерпол задержал в Литве экс-главу «Самаратранснефть-Терминала» Романа Ружечко. Его подозревают в причастности к загрязнению нефти в нефтепроводе «Дружба».