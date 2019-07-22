Следком опубликовал видео задержания сотрудника МЧС в Чите

Следственный комитет России опубликовал видео задержания сотрудника МЧС по Забайкальскому краю.

Замначальника третьего отряда Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю Иван Пименов был задержан во время совещания у и. о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова.

В отношении Пименова, а также директора и главного бухгалтера одной из фирм возбуждено уголовное дело. Их подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, в 2018 году в рамках исполнения государственного контракта по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту пожарной техники подозреваемые похитили бюджетные средства на сумму более 1,5 млн рублей, сообщает Следком РФ.