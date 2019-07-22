Чистая прибыль «Ростеха» в 2018 году выросла на 6%

«Ростех» в 2018 году нарастил чистую прибыль на 6%, до 128,1 млрд рублей. Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Выручка в целом за 2018 год выросла и составила 1642,7 миллиарда, чистая прибыль — 128,1 миллиарда. Рентабельность по чистой прибыли составила 7,8 процента», — цитирует Чемезова пресс-служба Кремля.

Также глава «Ростеха» рассказал, что в прошлом году значительные усилия были направлены на оздоровление проблемных активов.

В частности, к концу 2018 года убытки холдинга «Уралвагонзавод» уменьшились в два раза и составили 2,1 миллиарда рублей.

Чемезов также рассказал, что на тракторных заводах убытки составляли 106 миллиардов рублей. Сейчас, по словам главы «Ростеха», ситуация стабилизировалась.

Сергей Чемезов в ходе встречи с Владимиром Путиным также рассказал, что «Ростех» и Минсельхоз к концу 2019 года запустят маркировку молочной продукции.

