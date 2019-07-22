«Ростех» и Минсельхоз к концу 2019 года запустят маркировку молочной продукции

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что рассчитывает к концу года запустить маркировку молочной продукции совместно с Минсельхозом РФ.

«Мы всю работу совместно с Минсельхозом завершаем и к концу года уже запустим маркировку. Потому что у нас сегодня продукции очень много продается непонятно какой», — цитирует Чемезова пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что в России расширят список товаров, подлежащих маркировке. В него, в частности, попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, а также молочная продукция и ряд других товаров.