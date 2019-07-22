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Из больницы Челнов выписали шестерых пострадавших при аварии с автобусом в Башкирии

14:49, 22.07.2019
Из больницы Челнов выписали шестерых пострадавших при аварии с автобусом в Башкирии
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Из БСМП Набережных Челнов выписаны шесть пострадавших в ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

Там уточнили, что в стационаре продолжают оставаться еще 2 человека. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Один ребенок находится в КДМЦ.

По данным Минздрава РТ, еще двое пострадавших в ДТП продолжают находиться в больнице Уфы.

Напомним, что в Архангельском районе Башкирии 14 июля перевернулся автобус из Татарстана, принадлежащий ООО «ГК «Альтекс» — транспортной компании из Набережных Челнов. В результате аварии шесть человек погибли, 30 человек получили различные повреждения.

Происшествия БашкортостанТатарстан
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