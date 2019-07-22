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Две жительницы Казани фиктивно трудоустроили 675 иностранцев

13:45, 22.07.2019
Две жительницы Казани фиктивно трудоустроили 675 иностранцев
Фото: realnoevremya.ru

Двух жительниц Казани Вахитовский суд города признал виновными в организации незаконной миграции.

Установлено, что с января по август 2018 года они организовали незаконное пребывание в стране 675 иностранных граждан. При этом местные жительницы незаконно пользовались учредительными документами и печатями казанской фирмы, в которой иностранцы якобы работали. Свою вину подсудимые признали. Суд приговорил их к двум и трем годам лишения свободы условно с аналогичными испытательными сроками. Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Татарстана.

Напомним, ранее ФСБ ликвидировала в Татарстане канал незаконной миграции.

Происшествия Татарстан
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