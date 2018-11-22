ФСБ ликвидировала в Татарстане канал незаконной миграции

Управлением ФСБ России по Республике Татарстан пресечена преступная деятельность группы лиц, причастных к созданию устойчивого канала незаконной миграции.

Уточняется, что житель Казани Виктор Верин вместе с сообщниками в 2015 году разработал схему по незаконной постановке иностранцев на миграционный учет. Приезжим предоставляли фиктивные документы о регистрации во месту временного жительства и фиктивные договоры на трудовую деятельность.

За свои услуги Верин брал плату в размере 1000 рублей с человека. Всего в ходе обысков у членов преступной группы было изъято более 1300 комплектов фиктивных документов, сообщили в УФСБ России по РТ.

В результате было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Вахитовский суд Казани приговорил Верина к 2,5 годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении других злоумышленников находится на рассмотрении в суде.

Ранее в Набережных Челнах ФСБ и МВД накрыли организацию, оформлявшую медкнижки по поддельным печатям для гастарбайтеров. В ходе обысков офиса компании была обнаружена крупная партия наркотиков.