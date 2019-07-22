В Казани на 25% снизилось число ДТП по вине водителей автобусов

В Казани за первые 6 месяцев 2019 года количество ДТП, произошедших по вине водителей автобусов, снизилось на 25%. Об этом рассказал на деловом понедельнике заместитель руководителя Исполкома Ильдар Шакиров.

Он также напомнил, что с марта для подвижного состава городского общественного транспорта введен дополнительный особый скоростной режим — не выше 55 км в час,

«В результате за 4 месяца количество превышений данного скоростного режима сократилось в 5 раз» — приводит слова Шакирова пресс-служба мэрии Казани.

Также власти Казани рассказали, что после того, как был введен способ оплаты проезда в транспорте банковской картой, возросло число жалоб. Кроме того, на деловом понедельнке обратили внимание и на другую проблему — низкий уровень культуры обслуживания пассажиров. Подробности — в материале «Реального времени».

