«Ромир»: средний чек россиян за поход в магазин в июне увеличился до 556 рублей

За один поход в магазин средний чек жителя России в июне составил 556 рублей. Данные приводит холдинг «Ромир».

Согласно исследованию, если рассматривать май, то июньский чек увеличился на 0,5% — 3 рубля. По сравнению с июнем прошлого года показатель вырос на 2,4%. При этом снижение зафиксировано только в Дальневосточном (на 1,7%, до 628 рублей) и Центральном (на 1,1%, до 607 рублей) федеральных округах.

В Москве средний чек «похудел» на 1,8% и составил 706 рублей, передает «РИА Новости».

Кроме того, средний чек в российских гипермаркетах в июне вырос на 2,7% по сравнению с маем, в супермаркетах — на 0,8%.

Напомним, средний чек россиян за поход в магазин в мае стал самым низким с начала года. Снижение длилось два месяца подряд.