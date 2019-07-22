В Казани на проезды к образовательным учреждениям по маршруту WorldSkills потратят 2,6 млрд рублей

В текущем году на капитальный ремонт дорог в Казани выделено 6,3 млрд рублей. Об этом заявили на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Из общей суммы на проезды к образовательным учреждениям по маршруту WorldSkills направят 2,65 млрд рублей, на дворы — 1 млрд рублей, на дорожную разметку — 250 млн рублей, на дорогу к садовым товариществам — 60 млн рублей.

«Подготовки участков по местам проведения WorldSkills: из 86 участков дорог и 36 территорий образовательных учреждений работы выполнены на 36 участках дорог и 34 образовательных учреждениях. Получается, что на 73% все готово», — сказал заместитель руководителя исполкома комитета Казани Игорь Куляжев.



Кроме того, в настоящее время рабочие приступили к строительству Большого Казанского кольца, в том числе ведутся земляные работы, идет подготовка материалов и техники для монолитных работ.

Напомним, чемпионат рабочих профессий WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа. В дни проведения чемпионата на Спасской башне Казанского кремля можно будет увидеть инсталляционное шоу.