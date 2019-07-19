Эмиль Губайдуллин рассказал подробности о церемонии открытия WorldSkills Kazan 2019

Руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 дирекции спортивных и социальных проектов Эмиль Губайдуллин рассказал о том, как будет проходить церемония открытия чемпионата по профессиональному мастерству.



«Церемония открытия будет посвящена становлению профессионалла, это шоу о людях, покоряющих высоты мастерства. А главными ее героями станут всем известные профессионалы, без которых нельзя представить XXI век, и робот София, который получил гражданство (Саудовской Аравии — ред.). В числе участников будут певица Елка, Александр Панайотов» — рассказал собеседник «Реального времени».

Эмиль Губайдуллин также отметил, что церемонии открытия и закрытия WorldSkills организует команда Игоря Крутого, которая работала на Универсиаде-2013 и Чемпионате по водным видам спорта. Режиссером церемоний выступит Алексей Сеченов.

«Так что мы ожидаем, что зрелище будет не менее ярким, чем те, что мы уже видели» — подчеркнул Губайдуллин.

Ранее в пресс-службе WorldSkills Kazan 2019 рассказали, что в дни проведения чемпионата В дни, с 21 по 27 августа, на Спасской башне Казанского Кремля можно будет увидеть инсталляционное шоу.

