ЦИК Украины: выборы в Раду признаны состоявшимися

Внеочередные выборы в Раду Украины признаны состоявшимися. Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Согласно данным на онлайн-табло избирательной комиссии, после обработки 42,62% протоколов победу на выборах одержала победу президентская партия «Слуга народа» (42,31%). Далее следует партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,79%). В тройке — «Европейская солидарность» (8,7%) экс-главы Украины Петра Порошенко.

Также в парламент попала «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,09%) и партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (6,39%).

Напомним, досрочные выборы в Верховную раду состоялись в воскресенье, 21 июля. В них принимали участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.

Ранее сообщалось, что в одном из украинских сел члены избиркома вместо сейфа пользовались кастрюлей.