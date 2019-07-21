В одном из украинских сел члены избиркома вместо сейфа пользовались кастрюлей

В одном из сел Кировоградской области Украины члены избиркома используют кастрюлю вместо сейфа.

Кастрюля не просто опечатана, на ней написали маркером «сейф», сообщает Газета.ru. Некоторые СМИ сообщают, что на участок уже привезли нормальный сейф.

Напомним, сегодня на Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.

Участки будут открыты с 8 до 20 часов (совпадает с мск). В выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половину депутатского корпуса (225 человек) предстоит избрать по партийным спискам, другую половину — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%. Голосование не проводится на территории Донбасса и в России.