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Скончался гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

10:22, 22.07.2019
Скончался гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Фото: iaea.org

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано умер в возрасте 72 лет. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба организации.

«Секретариат МАГАТЭ с сожалением сообщает об уходе из жизни генерального директора Юкия Амано» — сообщается на сайте МАГАТЭ.

Амано возглавил МАГАТЭ в 2009 году. Ранее он был послом и постоянным представителем Японии в агентстве. Дипломат также работал в Организации Объединенных Наций (ООН).

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