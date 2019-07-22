Скончался гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано умер в возрасте 72 лет. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба организации.

«Секретариат МАГАТЭ с сожалением сообщает об уходе из жизни генерального директора Юкия Амано» — сообщается на сайте МАГАТЭ.

Амано возглавил МАГАТЭ в 2009 году. Ранее он был послом и постоянным представителем Японии в агентстве. Дипломат также работал в Организации Объединенных Наций (ООН).

