Суд по делу об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе проходит в закрытом режиме

В Уфе начались судебные слушания по уголовному делу о групповом изнасиловании девушки-дознавателя коллегами в полицейском участке.

Заседание идет в Кировском районном суде города утром в понедельник, 22 июля. Суд проходит в закрытом режиме, в том числе для журналистов.

На данный момент в суд доставлены трое экс-полицейских — фигурантов дела.

Напомним, осенью прошлого года года 23-летняя дознаватель заявила, что трое коллег изнасиловали ее прямо в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району.

По сообщению девушки, преступление совершили 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.

Ранее суд продлил домашний арест всем троим экс-полицейским, обвиняемым в изнасиловании девушки-дознавателя.

