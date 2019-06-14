Суд продлил домашний арест экс-полицейским, обвиняемым в изнасиловании дознавательницы в Уфе

Советский районный суд Уфы продлил домашний арест всем троим экс-полицейским, обвиняемым в изнасиловании дознавательницы МВД. Об этом сообщают «Вести-Башкортостан» со ссылкой на адвокатов обвиняемых.

Напомним, в мае суд отпустил из СИЗО под домашний арест всех троих подозреваемых в изнасиловании — Эдуарда Матвеева, Салавата Галиева и Павла Яромчука.

Ранее правоохранительные органы возбудили новое уголовное в отношении одного из троих обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе Павла Яромчука. Дело возбуждено за ложные сведения о тяжелом заболевании.