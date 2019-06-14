Суд продлил домашний арест экс-полицейским, обвиняемым в изнасиловании дознавательницы в Уфе
Советский районный суд Уфы продлил домашний арест всем троим экс-полицейским, обвиняемым в изнасиловании дознавательницы МВД. Об этом сообщают «Вести-Башкортостан» со ссылкой на адвокатов обвиняемых.
Напомним, в мае суд отпустил из СИЗО под домашний арест всех троих подозреваемых в изнасиловании — Эдуарда Матвеева, Салавата Галиева и Павла Яромчука.
Ранее правоохранительные органы возбудили новое уголовное в отношении одного из троих обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе Павла Яромчука. Дело возбуждено за ложные сведения о тяжелом заболевании.
Справка
Осенью 2018 года 23-летняя дознаватель ОМВД России по Уфимскому району Башкирии заявила, что трое коллег изнасиловали ее прямо в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. По сообщению девушки, преступление совершили 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.
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