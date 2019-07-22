Гарет Бэйл может стать самым высокооплачиваемым футболистом мира

Полузащитник футбольного мадридского клуба «Реал» Гарет Бэйл в ближайшее время может стать самым высокооплачиваемым футболистом мира.

После того, как главный тренер Зинедин Зидан объявил, что Бэйл покинет команду, футболист начал получать предложения от различных команд. Так, китайский клуб «Бейцзин Гуоань» предложил Бэйлу контракт с зарплатой в 1 млн фунтов стерлингов в неделю.

Для сравнения, Лионель Месси получает около 900 тысяч фунтов стерлингов в неделю в «Барселоне», пишет газета The Sun.

В ближайшее время станет известно, куда перейдет Гарет Бэйл. Трансферное окно в Китае закрывается 31 июля.

Напомним, ранее «Рубин» подписал шведского защитника Карла Старфельта. Клуб заплатит за Старфельта 10 млн шведских крон — около 1 млн евро.