«Рубин» подписал шведского защитника Карла Старфельта и заплатит 1 млн евро

Фото: Гетеборг

Шведский защитник Карл Старфельт продолжит карьеру в «Рубине», куда перебрался из «Гетеборга». Об этом сообщает пресс-служба шведского клуба.

Сегодня «Гетеборг» на своем сайте подтвердил трансфер 24-летнего игрока, который заключит с казанцами контракт на четыре года.

Ранее сообщалось, что «Рубин» заплатит за Старфельта 10 миллионов шведских крон (около 1 миллионов евро). В прошедшем сезоне центральный защитник провел 13 матчей за «Гетеборг» и отметился одним голом.

Спортивный директор «Гетеборга» Кеннет Андерсон от лица клуба пожелал игроку удачи в дальнейшей карьере. По словам бывшего форварда и легенды местного футбола, у клуба двоякие ощущения от перехода — с одной стороны, потерян один из лучших игроков.

«С другой стороны, интерес европейских клубов к нашим футболистам показывает, что мы находимся на правильном пути», — приводит слова Андерсона пресс-служба «Гетеборга».