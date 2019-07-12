«Рубин» подписал шведского защитника Карла Старфельта и заплатит 1 млн евро
Шведский защитник Карл Старфельт продолжит карьеру в «Рубине», куда перебрался из «Гетеборга». Об этом сообщает пресс-служба шведского клуба.
Сегодня «Гетеборг» на своем сайте подтвердил трансфер 24-летнего игрока, который заключит с казанцами контракт на четыре года.
Ранее сообщалось, что «Рубин» заплатит за Старфельта 10 миллионов шведских крон (около 1 миллионов евро). В прошедшем сезоне центральный защитник провел 13 матчей за «Гетеборг» и отметился одним голом.
Спортивный директор «Гетеборга» Кеннет Андерсон от лица клуба пожелал игроку удачи в дальнейшей карьере. По словам бывшего форварда и легенды местного футбола, у клуба двоякие ощущения от перехода — с одной стороны, потерян один из лучших игроков.
«С другой стороны, интерес европейских клубов к нашим футболистам показывает, что мы находимся на правильном пути», — приводит слова Андерсона пресс-служба «Гетеборга».
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Mittbacken Carl Starfelt lämnar IFK Göteborg. Ett fyraårsavtal och spel i ryska ligan med Rubin Kazan väntar. #ifkgbg https://t.co/iKtWlx1W3V pic.twitter.com/TiOtdJAINH— IFK Göteborg (@IFKGoteborg) 12 июля 2019 г.
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