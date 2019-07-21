В Одесской области проверяют сообщение о минировании избирательных участков

Полицейские проверяют информацию о минировании четырех избирательных участков в Раздельнянском районе Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины.

Уточняется, что на места направлены следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнического управления, кинологического центра и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее также сообщалось о минировании четырех избирательных участков в Беляевском районе. В ходе проверки взрывчатых веществ найдено не было, передает «РИА Новости».

Сегодня на Украине проходят досрочные выборы в Верховную раду. Участки будут открыты с 8 до 20 часов. В выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.



По информации СМИ, на одном из участков в украинском селе члены избиркома использовали кастрюлю вместо сейфа.

