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Происшествия

В Одесской области проверяют сообщение о минировании избирательных участков

16:29, 21.07.2019
В Одесской области проверяют сообщение о минировании избирательных участков
Фото: pixabay.com

Полицейские проверяют информацию о минировании четырех избирательных участков в Раздельнянском районе Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины.

Уточняется, что на места направлены следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнического управления, кинологического центра и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее также сообщалось о минировании четырех избирательных участков в Беляевском районе. В ходе проверки взрывчатых веществ найдено не было, передает «РИА Новости».

Сегодня на Украине проходят досрочные выборы в Верховную раду. Участки будут открыты с 8 до 20 часов. В выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.

По информации СМИ, на одном из участков в украинском селе члены избиркома использовали кастрюлю вместо сейфа.

Происшествия
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