Альметьевская команда КВН рассказала о завоевании «Президентского КиВиНа»

Альметьевская команда «Сборная «Татнефти» завоевала на музыкальном фестивале КВН «Голосящий КиВиН» специальный приз «Президентский КиВиН», который присуждает лично Александр Масляков-старший. Самый молодой участник команды Султан Нугайбеков рассказал «Реальному времени» подробности фестиваля.

— Мы приехали на фестиваль в первый раз, и цель была — выступить достойно. Но была надежда, что какой-нибудь «КиВиН» окажется в нашей команде, и получилось так, что мы забрали «Президентского КиВиНа».

Нугайбеков рассказал, что в ходе выступления команда пародировал продюсера и музыканта Семена Слепакова, а также самого Александра Маслякова-старшего. «Я думаю, что все получилось вкупе — симбиоз музыкальности и юмора, это вылилось в награду», — прокомментировал он предположение, что «Президентский КиВиН» принесла альметьевской команде именно пародия на бессменного ведущего «Голосящего КиВиНа».

Одно из наиболее известных выступлений команды относится к четвертьфиналу Высшей Лиги КВН, и также запомнилось пародией. В этом случае на Дмитрия Нагиева — участники команды показали, что было бы, если бы тот проходил кастинг в «Игру престолов». «Нагиев тогда не обиделся, все было очень даже классно», — прокомментировал то выступление участник команды.

Команда «Сборная «Татнефти» в некоторых играх фигурирует как «театр фарса и абсурда». Сообщается, что она состоит из работников НГДУ «Альметьевнефть». «Команда из Альметьевска, и всегда была «сборной «Татнефти», всегда была поддержка со стороны компании. Просто иногда были другие названия», — рассказал Нугайбеков.

