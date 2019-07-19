В Татарстане упал с обрыва и утонул 7-летний ребенок

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Сегодня в Актанышском районе РТ погиб 7-летний ребенок. Мальчик упал с обрыва в озеро и утонул.

Сообщение о гибели ребенка в селе Татарские Суксы поступило в 13.30, передает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

По предварительным данным, мальчик играл с другими детьми и сорвался с обрыва в озеро. Рядом не было никого, кто мог бы оказать ребенку помощь. К моменту прибытия спасателей тело ребенка извлекли из воды местные жители. Оно находилось в 3 метрах от берега, на глубине 2 метра.

В МЧС отмечают, что в этом водоеме было запрещено купаться, а на берегу установлен соответствующий знак.