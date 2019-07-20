В Татарстане на фестивале «Скорлупино» приготовили яичницу из 7777 яиц — видео

В селе Пестрецы Республики Татарстан на IV Всероссийском фестивале «Скорлупино» приготовили яичницу из 7777 яиц, чтобы установить рекорд Гиннесса. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Как рассказал замруководителя Пестречинского района РТ Дамир Байгильдин, изначально планировалось приготовить яичницу из 15 тысяч яиц.

Кроме того, в Пестрецах состоялась торжественная церемония передачи флага WorldSkills. На флаг нанесли символическое изображение герба Пестречинского района.



Ранее «Реальное время» писало, что фестиваль «Скорлупино» вошел в пятерку самых популярных праздников еды в России.

