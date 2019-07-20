В Башкирии местный житель получил условный срок за избиение полицейского

Октябрьский городской суд Республики Башкортостан признал местного жителя виновным в нападении на полицейского и приговорил к условному сроку.

Нападение на полицейского произошло в городе Октябрьский. В дежурную часть поступило телефонное сообщение о скандале. Прибывшие по вызову сотрудники полиции обнаружили в подъезде многоквартирного дома в 35-м микрорайоне Октябрьского местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина нанес полицейскому телесные повреждения.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. На судебном заседании подсудимый признал себя виновным и раскаялся в содеянном. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Ранее в Уфе суд по ходатайству следствия арестовал двух жителей Башкирии по подозрению в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

