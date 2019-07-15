В Башкирии арестовали двух подозреваемых в нападении на полицейского у ночного клуба

В Уфе суд по ходатайству следствия арестовал двух жителей Башкирии по подозрению в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении 31-летнего жителя города Октябрьского и 23-летнего жителя города Уфы.

Кроме того, 31-летний житель Башкирии подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РБ.

Напомним, инцидент произошел рано утром в субботу, 13 июля. Сотрудники полиции во время патруля, увидев драку у одного из развлекательных заведений в Советском районе Уфы, попытались разнять мужчин. Однако несколько человек, участвовавших в конфликте, нанесли полицейскому удары по телу и забрали пистолет. Позднее сотрудники полиции задержали троих мужчин.

